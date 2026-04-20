Sikorski: İsrail askerleri savaş suçlarını itiraf ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, İsrailli bir askerin Hazreti İsa heykelini parçalamalarını kınadı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İsrailli bir askerin Lübnan'ın güneyinde Hazreti İsa heykelini parçalamasıyla ilgili, "İsrail ordusu askerleri, savaş suçlarını kendileri itiraf ediyor. Yalnızca Filistinli sivilleri değil, kendi rehinelerini bile öldürdüler." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Sikorski, İsrailli askerin Lübnan'ın güneyinde Hazreti İsa heykelini parçalamasıyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın olayla ilgili özür dilemesini memnuniyetle karşılayan Sikorski, gerçekten özür dilenmesi gereken bir durum olduğunu belirtti.

Sikorski, bu askerin cezalandırılması gerektiğine işaret ederek, "İsrail ordusu askerleri, savaş suçlarını kendileri itiraf ediyor. Yalnızca Filistinli sivilleri değil, kendi rehinelerini bile öldürdüler." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçaladığına ilişkin fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağını bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar da X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Hristiyan bir dini sembole yönelik saldırısının ciddi ve utanç verici olduğunu belirterek, "Bu olaydan dolayı özür diliyor ve duyguları incinmiş her Hristiyan'ın önünde başımızı eğiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da X'ten konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu olay dolayısıyla üzüntü duyduğunu bildirmiş ve bu eylemi kınamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Polonya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:29:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.