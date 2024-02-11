Diyarbakır'da silahlı kavgada hayatını kaybeden kişi - Son Dakika
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Diyarbakır'da silahlı kavgada hayatını kaybeden kişi

Diyarbakır\'da silahlı kavgada hayatını kaybeden kişi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan Mehmet Faruk Barut, hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

11.02.2024 16:40
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HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan taraflardan Mehmet Faruk Barut (51), sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için morga götürülürken, diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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