Şile Belediyesi Dünya Kadınlar Günü’nü Etkinliklerle Kutladı

(İSTANBUL)- Şile Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı etkinliklerle kutladı. Şile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Dünya Kadınlar Günü'nde Fark Yaratan Türk Kadınları" başlıklı söyleşi ve "Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları" temalı fotoğraf sergisi, büyük ilgi gördü. Programda, tarih boyunca toplumun her alanında iz bırakan ilham verici kadınların hikayeleri paylaşıldı.

Şile Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü'nü Şile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Dünya Kadınlar Günü'nde Fark Yaratan Türk Kadınları" başlıklı söyleşi ve "Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları" temalı fotoğraf sergisi ile kutladı. Tarihçi, araştırmacı ve yazar İlknur Bektaş'ın katılımıyla gerçekleşen söyleşide, Türk kadınlarının azim ve cesaret dolu yaşam öyküleri anlatıldı.

Bektaş, yaptığı konuşmada, "Türk kadını, vatanı için cepheye koşmuş, toplumsal hayatta fark yaratmış, ilklere imza atmış ve cesaretiyle tarih yazmıştır. Bugün burada sadece geçmişi anmıyor, aynı zamanda kadınların gücünü ve direncini geleceğe taşıyoruz" dedi.

Şile Kültür Merkezi'nde 11 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek olan "Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları" temalı fotoğraf sergisi, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösteren kadınları onurlandırıyor. Serginin küratörlüğünü, Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınlarını Anma, Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlknur Bektaş yapıyor.

"Kadınların toplumsal hayattaki yerini hatırlama ve hatırlatma günüdür"

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaparak, "Bugün, kadın hakları mücadelesini, kadın emeğinin değerini ve kadınların toplumsal hayattaki yerini bir kez daha hatırlama ve hatırlatma günüdür. Başarılarıyla hepimize ilham veren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Kabadayı, etkinliğe katılan kadınlara, karanfil ve Şile'nin kadınlarının el emeği şakayık motifli Şile Bezi fular takdim ederek günlerini kutladı.