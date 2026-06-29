Şile Belediyesi'ne Operasyon: 17 Gözaltı

ŞİLE Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen üçüncü operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen yeni deliller doğrultusunda belediyede doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı yönündeki tespitler üzerine 26 Haziran'da 3'üncü operasyon düzenlendi. İstanbul ve İzmir'de belirlenen 21 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine bugün sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.