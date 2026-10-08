Şile'de 3 milyar 520 milyon 674 bin liralık 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Şile Belediye Meclisinde, "2027 Mali Yılı Bütçesi" oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye meclisinin ekim ayı ikinci oturumu, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi.

Terzi, yaptığı konuşmada, belediyenin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

Engelli vatandaşların sosyal yaşama daha fazla katılımını sağlamak amacıyla Engelli Merkezi oluşturulduğunu belirten Terzi, merkezin hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Sahilköy ve Kızılcaköy'deki spor sahalarının yenilenerek kullanıma açıldığını ifade eden Terzi, Ağva Göksu'da vatandaşların toplantı ve çeşitli etkinliklerde kullanabileceği köy evinin tamamlandığını anlattı.

Ağva'da daha önce yeterince kullanılamayan bir alanın kütüphaneye dönüştürüldüğünü dile getiren Terzi, Şile'de gençlerin kullanımına sunulması planlanan kütüphanede de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Terzi, İstanbul Valiliğiyle 8 halı sahanın yapımına yönelik protokol konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

İlk etapta Kervansaray, Darlık, Çengilli ve Yeniköy mahallelerindeki halı sahalar için protokollerin imzalandığını belirten Terzi, kalan 4 halı saha için de uygun yerlerin belirlenmesinin ardından çalışmaların sürdürüleceğini anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla ilçenin ulaşım sorunlarına ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Terzi, Ağva Yolu ile Şile Işıklar'da yürütülen çalışmaların hızlandırıldığını kaydetti.

Terzi, Ağva'da uzun süredir çözülemeyen bazı sorunların da bakanlık yetkililerince yerinde incelendiğini, görüşmelerin ise olumlu ilerlediğini ifade etti.

Yaka köyüne ilişkin uzun süredir gündemde olan bir projenin hayata geçirilmesi için TOKİ'yle görüşmeler gerçekleştireceklerini, Şile Deniz Marina ve Sahilköy Liman projeleri üzerinde de çalıştıklarını aktaran Terzi, projelerin ilgili bakanlıklara sunulduğunu sözlerine ekledi.

"2027 Mali Yılı Bütçesi" kabul edildi

Toplantıda "2027 Mali Yılı Bütçesi" de görüşüldü. Genel toplamı 3 milyar 520 milyon 674 bin lira olan bütçe mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Oylamanın ardından konuşan Şile Belediye Başkan Vekili Terzi, kabul edilen bütçenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.