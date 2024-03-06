Şili, İsrailli Şirketlere Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı'na Katılım İzni Vermedi

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Şili, gelecek ay başkent Santiago'da düzenlenecek Latin Amerika'nın en önemli havacılık ve uzay fuarı kabul edilen Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı'na (FIDAE) İsrailli şirketlerin katılımına izin vermedi.

Şili Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasında, "Şili Hükümeti'nin kararıyla, 9-14 Nisan tarihleri ??arasında düzenlenecek 2024 Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı'na (FIDAE) İsrailli şirketler katılamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kararın nedenine ilişkin bilgi verilmese de Orta Doğu bölgesi dışında en büyük Filistin nüfusuna ev sahipliği yapan Şili, İsrail'in Birleşmiş Milletler yetkilileri ve uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun belirttiği üzere Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarına tepki gösteren ülkelerden biri oldu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına başlamasının ardından 19 Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının sivil nüfusu etkilediğini ve "potansiyel savaş suçu" teşkil ettiğini ifade etmişti.

Şili, 1 Kasım 2023'te ise İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.

Devlet Başkanı Boric, 15 Ocak'ta yaptığı bir açıklamada ise Gazze'de ateşkesin "derhal" sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda. Neredeyse bütün evler yıkılmış ve 1,5 milyon insanın uyuyacak yeri yok, yiyecekleri ise tükenmiş durumda." ifadelerini kullanmıştı.

Şili, Meksika ile birlikte ocak ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurarak, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar sırasında işlenen suçların soruşturulmasını talep etmişti.

Şili'nin Santiago kentinde 1980'den bu yana 2 yılda bir düzenlenen Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı, Latin Amerika ve Güney Yarımküre'deki en büyük ve en önemli havacılık ve uzay fuarı olarak kabul ediliyor.