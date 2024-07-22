Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Asfalt Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Arkum Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, teknik personelden bilgi aldı. Başkan Turgut, 'Şehir merkezimizde ve mahallelerimizde asfaltsız yol, hizmet almadık mahalle bırakmayacağız' dedi.

22.07.2024 14:11
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(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Arkum Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, teknik personelden bilgi aldı. Başkan Turgut, "Şehir merkezimizde ve mahallelerimizde asfaltsız yol, hizmet almadık mahalle bırakmayacağız" dedi.

Silifke Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde planlı bir çalışma yürüten yol yapım ekipleri, şehir merkezi ve Arkum Mahallesi'nin belirli noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Arkum Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Turgut, şöyle konuştu:

"Mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen asfaltlama ile ilgili talep ve sıkıntıları, belediyemizin imkanları dahilinde değerlendirmeye alıyor ve anında çözüme kavuşturuyoruz. Kış aylarında aşırı yağışlar sebebiyle yıpranan ve bozulan yollarda öncelikle alt yapı çalışmalarını tamamlayarak, yaz aylarında asfalt bekleyen yollarımızı sıcak ve soğuk asfalt ile buluşturuyoruz. Silifke Belediyesi olarak şehir merkezimizde ve mahallelerimizde asfaltsız yol, hizmet almadık mahalle bırakmayacağız. Hizmetlerimiz mahallelerimize ve halkımıza hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Asfalt Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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