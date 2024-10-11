Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Karahacılı, Değirmendere, Sabak, Ortaören ve Karakaya mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, kent geneli mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Sorunları, beklentileri ve devam eden çalışmaları yerinde gözlemleyen Turgut, Başkan Yardımcısı Osman Şen ile birlikte, Karahacılı, Değirmendere, Sabak, Ortaören ve Karakaya mahallelerinde muhtar ve vatandaşlarla buluştu.

"Çünkü biz halkımıza hizmet için buradayız"

Mesai kavramı gözetmeksizin halkla iç içe olduklarını belirten Başkan Turgut, "Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelip, onların sıkıntılarını ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Halkımız büyük bir teveccüh göstererek bize bu görevi layık gördü. Biz de onların güvenini boşa çıkarmamak için büyük bir özen ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız, onlarla iç içeyiz. Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinliyor, yerinde inceliyor ve bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çünkü biz halkımıza hizmet için buradayız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için en büyük ödüldür" diye konuştu.

Başkan Turgut, nar ekşisi yapılan kazanın başına geçerek, kadınlarla sohbet etti ve nar ekşisi kaynattı.