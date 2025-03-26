Silifke Belediye Başkanı Turgut, Akdere Mahallesi Sakinleri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Turgut, Akdere Mahallesi Sakinleri ile Bir Araya Geldi

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Akdere Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Yemekte birlik beraberlik mesajları veren Turgut, "Bu sofraların etrafında lokmalarımızı paylaşmak, bu dayanışmayı ve birlikteliği sağlamak bizim için çok kıymetli. Bu sofra hem iftar hem de birlik ve beraberlik sofrası olmuştur. Sizlerle bir ekmeği bölüşmekten dolayı çok mutluyum" dedi.

26.03.2025 10:31
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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Akdere Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Yemekte birlik beraberlik mesajları veren Turgut, "Bu sofraların etrafında lokmalarımızı paylaşmak, bu dayanışmayı ve birlikteliği sağlamak bizim için çok kıymetli. Bu sofra hem iftar hem de birlik ve beraberlik sofrası olmuştur. Sizlerle bir ekmeği bölüşmekten dolayı çok mutluyum" dedi.

Silifke Belediyesi, ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla kırsal mahallelerde iftar programları düzenlemeye devam ediyor. Akdere Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. İftara katılan vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Turgut, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"Ramazan ayı kentimize ve ülkemize hayırlar getirsin"

İftar programında konuşan Başkan Turgut, "Bu iftar sofrasının aramızdaki dayanışmanın ve iletişimin artmasına, bu güzel duyguların tüm ülkemize yayılmasına vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayı kentimize ve ülkemize hayırlar getirsin, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin" dedi.

"Taleplerinizi yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Ramazan ayının huzur ve bereket ayı olduğunu ifade eden Turgut, "Bu sofraların etrafında lokmalarımızı paylaşmak, bu dayanışmayı ve birlikteliği sağlamak bizim için çok kıymetli. Bu sofra hem iftar hem de birlik ve beraberlik sofrası olmuştur. Sizlerle bir ekmeği bölüşmekten dolayı çok mutluyum. Ramazan'ın ruhu bu sofralarda yaşanıyor. İnsanlar bu sofralarda birbirleriyle kaynaşıyor. Ama en önemlisi, sizler bizim baş tacımızsınız. Göreve geldiğim ilk günden beri hep söyledim. Derdiniz ne olursa olsun, beklentileriniz ne olursa olsun, Silifke Belediyesi ve başkanınız her zaman yanınızda olacak. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak, taleplerinizi yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. İftarımıza katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muhtar Kunt'tan emeği geçenlere teşekkür

İftar programından dolayı emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür eden Akdere Mahalle Muhtarı Mehmet Kunt da "Ramazan bizlere hoşgörüyü, yardımlaşmayı ve kardeşliği hatırlatan mübarek bir aydır. Vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah oruçlarımızı kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

İftar programına katılan vatandaşlar, Başkan Turgut ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Turgut, Akdere Mahallesi Sakinleri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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