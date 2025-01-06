Silifke Belediye Başkanı Turgut, Esnafı Ziyaret Etti

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(MERSİN)- Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Halkımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Esnaf ve vatandaşlarımızın memnuniyeti her şeyden önce gelir" dedi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, beraberinde CHP İlçe Başkanı Gökhan Arslan ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti. Belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, hem sorunları dinledi hem de yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Yeni yılda ilçe için çalışmaya, üretmeye ve yardımlaşmaya devam edeceğiz mesajını veren Başkan Turgut, "Bu zor günlerde birbirimize moral vermeli, yeni yıla umutla bakmalıyız. Yeni yılın hepimize başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" diye konuştu.

"Esnaf ve vatandaşlarımızın memnuniyeti her şeyden önce gelir"

Esnafa yeni yıl hediyesi de takdim eden Turgut, "Hayata geçirdiğimiz projeler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla, kentimizi hak ettiği konuma kavuşturmak istiyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Muhtarlarımızın, esnaf ve her kesimden vatandaşımızın görüş, öneri ve taleplerini dinliyor, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda çözüm üretiyoruz. Yapılan her hizmet vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için olmalı. Halkımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Esnaf ve vatandaşlarımızın memnuniyeti her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.

CHP İlçe Başkanı Gökhan Arslan, "Yeni yılla birlikte gelecek günlerin karanlıktan aydınlığa özgürlükçü, eşitliğe dayalı, kavgasız, savaşsız, barış ve sağlık içinde paylaşımcı bir toplum düzenine giden yol olması hepimizin temennisidir. Yeni yılın hepimize, yuvalarımıza, şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur, başarı, sağlık, mutluluk ve sevinç getirmesini diler saygı ve sevgilerimi sunuyor, esnaflarımıza hayırlı işler ve kolaylıklar diliyorum" dedi.