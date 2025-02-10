Silifke Belediye Başkanı Turgut, Un Değirmenini Ziyaret Etti

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(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, un değirmenini ziyaret ederek çalışanları ile bir araya geldi. Vatandaşlarla yan yana olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Turgut, "Ortak akıl ilkesiyle çalışmalarımızı şekillendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, kent sakinlerinin sosyal hizmetlerden memnuniyetini öğrenmek için esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Turgut son olarak un değirmeni çalışanlarını ziyaret etti. Başkan Turgut'a ziyaretleri esnasında eşi Pakize Turgut, Belediye Meclis Üyesi Şerife Yörükçü ve Zarif Korkmaz eşlik etti.

Esnaf ile sabah kahvaltısı yaparak belediye tarafından yürütülen hizmetlerle ilgili vatandaşları bilgilendiren Başkan Turgut, un değirmeni işletmecisi Ramazan Alptekin ve çalışanlarına göstermiş oldukları ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

"Şehrimizi hep birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz"

Vatandaşlarla kurduğu iletişimi her zaman ön planda tuttuğunu belirten Başkan Turgut, "Belediyecilik yalnızca hizmet üretmek değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın mutluluğunu ve ihtiyaçlarını yakından takip etmek, onların memnuniyetine göre çalışmalar yapmaktır. Saha çalışmalarımızla yatırımları yerinde inceliyor, vatandaşlarımızın görüşlerini dinliyoruz. Ortak akıl ilkesiyle çalışmalarımızı şekillendirmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla güzel şehrimizi hep birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla her zaman bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden itibaren de esnaf ve vatandaşlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Belediyemizin hizmet ve çalışmalarını destekliyoruz"

Başkan Mustafa Turgut ve eşi Pakize Turgut'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Ramazan Alptekin ve ailesi, "Belediyemizin hizmet ve çalışmalarını destekliyoruz. Başkanımızın şahsımı ve çalışanlarımızı ziyaret ederek, bizlerin derdini ve sıkıntısını dinlemesi hepimizi memnun etti. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz" diye konuştu.