Silifke Belediyesi Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

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(MERSİN) - Kent genelinde yürütülen asfaltlama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Plan dahilindeki tüm yollarımızı sıcak ve soğuk asfaltla buluşturmaya devam edeceğiz. Yaz kış demeden asfaltlama çalışmalarımız sürecek" dedi.

Asfaltlama çalışmalarını şehir merkezi başta olmak üzere, Gazi, Göksu, Sarıcalar ve Taşucu mahallelerinde sürdüren Silifke Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de anında değerlendiriyor. Asfalt ekibi, kimi zaman ilçenin farklı bölgelerinde su, elektrik ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda da bakım ve onarım yaparak, olası kazaların önüne geçiyor.

Başkan Turgut da asfalt çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Her mahallemizin aciliyet duyduğu eksiklikleri bir bir tamamlamaya ve sırasıyla asfalt yol yapımını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Mahallelerimizde gördüğümüz memnuniyet bizi mutlu ediyor. Asfalt ekibimiz geç saatlere kadar mesai yaparak, yollarımızın gerekli bakım ve asfaltını yapıyor. Bu yıl kent merkezi başta olmak üzere farklı mahallelerdeki asfaltlama çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Eski ve deforme olmuş asfaltı kaldırıyor, yerine daha kaliteli ve sıcak asfaltı gerçekleştiriyoruz. Amacımız kaliteli ve kalıcı hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmak. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarımızı da vatandaşımız yakından takip ediyor. Günü kurtarma değil, geleceği inşa etme adına yürüttüğümüz bu çalışmalarda en büyük destekçimiz vatandaşımız oluyor."