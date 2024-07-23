Silifke Belediyesi Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Günleri Başlıyor

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(MERSİN) - Silifke Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrenciler için Dr. Ali Su Halk Kütüphanesi'nde Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Günleri'ni başlatılıyor.

Silifke Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere, 25 Temmuz ve 2 Ağustos 2024 günlerinde, 16.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. Hizmet kapsamında üniversite adaylarına, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru yapabilmeleri için destek olunacak.

Ücretsiz Tercih Danışmanlık Günleri hakkında bilgi veren Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şunları söyledi:

"Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizi ve gençlerimizi her alanda önemsiyoruz. Silifke Belediyesi olarak düzenlediğimiz ücretsiz tercih danışmanlığı kapsamında adaylarımız, üniversiteler ve bölümler hakkında, seçeceği meslekler hakkında merak ettikleri soruların tüm cevabını bulabilecekler. Öğrencilerimizi, tercih dönemini daha kolay ve rahat geçirebilmeleri adına Dr. Ali Su Halk Kütüphane'mize davet ediyoruz. Özellikle merkeze uzak mahallelerimizde yaşayan öğrencilerimiz, 25 Temmuz 2024-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında ve saat 16.00-19.00 saatleri arasında tercih konusunda görev yapan rehber öğretmenlerimize her konuda fikir danışabilirler. Ben adaylarımızın hepsine başarılar diliyor, hayallerinin gerçekleşmesini temenni ediyorum."