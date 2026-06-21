Silifke Belediyesinde Rüşvet Soruşturması - Son Dakika
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Silifke Belediyesinde Rüşvet Soruşturması

Silifke Belediyesinde Rüşvet Soruşturması
21.06.2026 14:15
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Silifke Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap suçlamasıyla 19 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü de gözaltına alındı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda jandarma ekiplerince 19 Haziran'da gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 17 şüphelinin ardından Yörükçü hakkında da gözaltı kararı verildi.

Yörükçü, ekipler tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Gözaltı sayısının 19'a çıktığı soruşturmada şüpheli E.F.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturmanın detayları

Silifke Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "rüşvet almak ve vermek", "icbar suretiyle irtikap", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma ekiplerince, 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda Silifke Belediyesi ile şüphelilerin ikametleri, iş yerleri, araçları ve şirketlerinde arama yapılmış, aralarında Turgut ile Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi Erdağ Demirtaş, Belediye Özel Kalem Müdürü E.S, Belediye Ayniyat Müdürü E.G, Belediye İmar Müdürü Ş.S.D, belediye çalışanları ve Silifke Belediye Spor Kulübü yöneticilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alınmış, şüpheli E.F.K'ye ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA

Silifke Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Mersin, Güncel, Son Dakika

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