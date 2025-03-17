Silifke'de İftar Sofrası Dayanışma ve Birlikteliği Pekiştiriyor

(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Atakent Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. Turgut, "Silifke Belediyesi olarak ramazan ayında ilçemizin farklı noktalarında iftar yemekleri düzenliyor, vatandaşlarımızın davetiyle iftar yemeklerine konuk oluyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle, oruçlarımız kabul olsun" dedi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, her akşam farklı bir noktada iftar sofralarında halkla buluşmaya devam ediyor.

Mustafa Turgut ve eşi Pakize Turgut, Atakent Mahallesi'nde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. İftara katılan mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Turgut, vatandaşlarla tek tek selamlaşarak, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekti. Başkan Turgut'a eşi Pakize Turgut, Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve meclis üyeleri eşlik etti.

Turgut, şunları söyledi:

"Öncelikle böyle güzel bir akşamda bu iftarı düzenleyen, emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Bu soframız sadece iftar sofrası değil, aynı zamanda dayanışma, birlik ve beraberlik sofrası olmuştur. Bu sofraların etrafında lokmalarımızı paylaşmak, bu dayanışmayı ve birlikteliği sağlamak bizim için çok kıymetli. Ramazanın ruhu bu sofralarda yaşanıyor. İnsanlar bu sofralarda birbirleriyle kaynaşıyor. Güzel bir ramazan ayı geçiriyor. Bizler de Silifke Belediyesi olarak ramazan ayında ilçemizin farklı noktalarında iftar yemekleri düzenliyor, vatandaşlarımızın davetiyle iftar yemeklerine konuk oluyoruz. Bizim medeniyetimiz inançları, kültürleri, renkleri farklı olmasına rağmen çok farklı özelliklere sahip olan insanlarla bir arada barış içerisinde yaşama tecrübesini dünyaya tanıtan bir medeniyet. Ne mutlu bize ki, böyle bir medeniyetin mensuplarıyız. İnancı, mezhebi, ırkı, dili ne olursa olsun birlikte yaşama tecrübesi, bizim bütün dünyaya örnek gösterebileceğimiz, tarihimize baktığımız zaman bizim için mutluluk verici bir konu. Birliğimiz ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle, oruçlarımız kabul olsun."

Atakent Mahalle Muhtarı Salim Demirtaş, "Muhtarlığımız ve vatandaşlarımızın katkısıyla düzenlediğimiz iftara katılan herkese teşekkür ediyoruz. Ramazan ayı bizlere hoşgörüyü, yardımlaşmayı ve kardeşliği hatırlatan mübarek bir aydır. Atakent sakinleri olarak daima biriz ve beraberiz. Daha nice ramazanlarda buluşmak dileğiyle. Emeği geçen ve katkı sunan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.