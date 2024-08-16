Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Ortaören Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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