Silifke\'de Tekne Yangını: 6 Tekne Yok Oldu

Burcu Srdr:

ama bu haberin video veya fotoğrafı yok mu ya böyle yazıyla neye ikna olayım ben gerçekten merak ediyorum yangın mı çıktı yoksa başka bi şey mi oldu kısa sürede büyüyen alevler diyorsunuz ama ne kadar büyümüş neye benzemiş onu görmek istiyorum