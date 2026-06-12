Silifke'de Tekne Yangını: 6 Tekne Yok Oldu - Son Dakika
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Silifke'de Tekne Yangını: 6 Tekne Yok Oldu

Silifke\'de Tekne Yangını: 6 Tekne Yok Oldu
12.06.2026 10:38
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Mersin'in Silifke ilçesinde bir teknede çıkan yangın, 6 teknenin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir teknede başlayan yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi.

Narlıkuyu Mahallesi'ndeki sahilde demirli teknelerden birinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yan yana bağlı diğer teknelere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 6 tekne kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Silifke, İtfaiye, Güncel, Mersin, Yaşam, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke'de Tekne Yangını: 6 Tekne Yok Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Necip Yılmaz Necip Yılmaz:
    aradan kaç sene geçti ya bir yangın olsa hemen sönerdi diye hatırlamıyorum ama bu sefer 6 tekne birden kül oldu demek itfaiye çabuk davranmış olsa da yetişememiş hep böyle oluyor işte 0 0 Yanıtla
  • Burcu Srdr Burcu Srdr:
    ama bu haberin video veya fotoğrafı yok mu ya böyle yazıyla neye ikna olayım ben gerçekten merak ediyorum yangın mı çıktı yoksa başka bi şey mi oldu kısa sürede büyüyen alevler diyorsunuz ama ne kadar büyümüş neye benzemiş onu görmek istiyorum 0 0 Yanıtla
  • Başak Gur Başak Gur:
    vay canına 6 tekne birden gitti ha şimdi balıkçılar ne yapacak 0 0 Yanıtla
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