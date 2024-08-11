Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balandız mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Silifke'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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