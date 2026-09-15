Silivri açıklarında batan gemide kayıp 9 mürettebatı arama çalışmaları 14'üncü gününde - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan gemide kayıp 9 mürettebatı arama çalışmaları 14'üncü gününde

Silivri açıklarında batan gemide kayıp 9 mürettebatı arama çalışmaları 14\'üncü gününde
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Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 9 mürettebatı arama çalışmaları 14'üncü gününde devam ediyor. Dün bulunan bir kişinin cesedinin geminin 1'inci Kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

SİLİVRİ açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları 14'üncü gününde devam ediyor.

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül'de Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 14'üncü gününde aralıksız sürüyor.

GEMİNİN ENKAZININ YERİ 4'ÜNCÜ GÜN TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4'üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.

1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Dün öğle saatlerinde batan gemiden 5 mil ileride bulunan erkek cesedinin Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde Tuğberk İmamoğlu gemisinin 1'inci Kaptanı Yaşar Kayhan olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

Kayhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında batan gemide kayıp 9 mürettebatı arama çalışmaları 14'üncü gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında batan gemide kayıp 9 mürettebatı arama çalışmaları 14'üncü gününde - Son Dakika
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