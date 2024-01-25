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Silivri Adliyesi Önünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Silivri Adliyesi Önünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Silivri Adliyesi önünde dün yaşanan tartışma sonrasında havaya ateş açan S.N. adlı şüpheli, gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Olayda kullanılan silah ise adliye yanındaki mezarlıkta bulundu.

Silivri Adliyesi Önünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
25.01.2024 - 16:22,  Güncelleme: 16:24
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SİLİVRİ Adliyesi önünde havaya ateş açtığı için gözaltına alınan S.N. adliyeye sevk edildi.

Silivri Adliyesi önünde dün saat 16.00 sıralarında dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, S.N. silahla havaya ateş etti. Adliye önünde bulunan polis ve jandarma ekipleri de havaya ateş açtı. Olayın ardından kaçarak belediyenin önünde bulunan otoparkta saklanan S.N. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan silah ise adliye yanında bulunan mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan S.N. emniyette yapılan işlemlerinin ardından bugün Silivri Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Adliye, Gözaltı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Adliyesi Önünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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