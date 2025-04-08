Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Balcıoğlu, "Silivri'mizi daha güzel yarınlara taşımak için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu saha ziyaretlerini sürdürüyor. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, saha ziyaretlerinin onu motive ettiğini söyledi.

Balcıoğlu, ziyaret ettiği esnafla ve vatandaşlarla yakından ilgilenerek, onların isteklerini dinledi. "Silivri'mizi daha güzel yarınlara taşımak için hep birlikte çalışıyoruz" diyen Başkan Balcıoğlu, esnafın ve vatandaşların görüşlerinin, ilçenin gelişimi adına büyük önem taşıdığını vurguladı.