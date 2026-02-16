Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, İbb Genel Sekreteri Demir'i Ağırladı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Volkan Demir'i ağırladı.

Balcıoğlu, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.

İBB ile Silivri Belediyesi arasındaki iş birliği çerçevesinde gelecek dönemde hedeflenen projelerin görüşüldüğü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balcıoğlu, "Silivri'mizin ihtiyaçları doğrultusunda, kentimizin sosyal, altyapısal ve çevresel gelişimine katkı sunacak projeleri ortak akılla hayata geçirmek adına yapılan bu değerlendirmelerin hayırlı olmasını diliyor; katkı ve destekleri için Sayın Genel Sekreterimize ve değerli ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.