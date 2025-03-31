Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Dernek Ziyaretleri

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Silivri Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lokali, Silivri Rizeliler Derneği ve Ordulular Derneği'ni ziyaret etti.

İlçedeki dernekleri ziyaret ederek dernek yöneticilerinin ve vatandaşların bayramlarını kutlayan Başkan Balcıoğlu, Silivri Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lokali, Silivri Rizeliler Derneği ve Ordulular Derneği'ne ziyarette bulundu.

Kastamonulu, Rizeli ve Ordulu vatandaşlar ve dernek yönetimlerinin bayramını kutlayan Başkan Balcıoğlu, ilçenin gelişimi için dernek, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.