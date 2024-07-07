Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Milli Takım'ın maçını binlerce ilçeliyle izledi - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Milli Takım'ın maçını binlerce ilçeliyle izledi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda kurulan dev ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı çeyrek final maçını binlerce ilçeliyle izledi. Başkan Balcıoğlu, milli heyecanı paylaşarak takımı kutladı ve gelecek turnuvalarda daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti.

07.07.2024 09:58
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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda kurulan dev ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı çeyrek final maçını binlerce ilçeliyle izledi.

Milli Takım'ın EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maç, Silivri Belediyesi'nin organizasyonu ile Silivri Sahili Atatürk Meydanı'na kurulan dev ekranda takip edildi. Etkinlik, Silivri halkı tarafından büyük ilgi gördü. Başkan Balcıoğlu da Sena Balcıoğlu ile karşılaşmayı ilçeli sporseverlerle izleyerek milli heyecanını paylaştı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"A Milli Futbol Takımı'mızı, gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Galibiyete çok yakışmıştık ancak olmadı. Futbolun içinden gelen biri olarak, karşılaşmanın hakemi Clement Turpin'in biraz taraflı maç yönettiğini düşünüyorum. Özellikle Hollandalı futbolcu Xavi Simons'un, ceza sahası dışında Mert Müldür'ün bileğine bastığı pozisyonu sarı kartla geçmesi ve VAR hakemi Jerome Bisard'ın bu pozisyonda hakemi izlemeye davet etmemesi gerçekten taraflı yönettiklerinin bir göstergesi. Ayrıca Kaan Ayhan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon en azından VAR tarafından potansiyel penaltı olarak incelenebilirdi."

Balcıoğlu, Milli Takım'ın turnuvanın en genç takımlarından olduğunu ve gelecek turnuvalarda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirterek, "Olsun, Bizim Çocuklar bu gururu bizlere yaşattı. Turnuva boyunca göğsümüzü kabarttılar. 16 yıl sonra bizleri bu kadar heyecanlandıran, ekran başına kilitleyen milli takımımıza ve Silivri sahilini doldurarak coşkumuza ortak olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Milli Takım'ın maçını binlerce ilçeliyle izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Milli Takım'ın maçını binlerce ilçeliyle izledi - Son Dakika
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