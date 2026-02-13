Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Hızır Lokması Etkinliklerine Katıldı

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gümüşyaka Cemevi Derneği ve Alevi Kültür Derneği Silivri Şubesi'nin düzenlediği hızır lokması etkinliklerine katıldı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Kaymakam Tolga Toğan, Gümüşyaka Cemevi Derneği ve Alevi Kültür Derneği Silivri Şubesi tarafından düzenlenen hızır lokması programlarına katıldı. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Balcıoğlu, "Hızır orucu tutan tüm canlarımızın duaları ve lokmaları kabul olsun. Sıcak karşılamaları için Gümüşyaka Cemevi Derneği Başkanı Rıza Eroğlu'na ayrıca tüm canlarımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.