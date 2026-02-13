Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Hızır Lokması Etkinliklerine Katıldı - Son Dakika
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Hızır Lokması Etkinliklerine Katıldı

13.02.2026 17:24  Güncelleme: 00:54
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gümüşyaka Cemevi Derneği ve Alevi Kültür Derneği Silivri Şubesi'nin düzenlediği hızır lokması etkinliklerine katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gümüşyaka Cemevi Derneği ve Alevi Kültür Derneği Silivri Şubesi'nin düzenlediği hızır lokması etkinliklerine katıldı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Kaymakam Tolga Toğan, Gümüşyaka Cemevi Derneği ve Alevi Kültür Derneği Silivri Şubesi tarafından düzenlenen hızır lokması programlarına katıldı. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Balcıoğlu, "Hızır orucu tutan tüm canlarımızın duaları ve lokmaları kabul olsun. Sıcak karşılamaları için Gümüşyaka Cemevi Derneği Başkanı Rıza Eroğlu'na ayrıca tüm canlarımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bora Balcıoğlu, Gümüşyaka, Politika, Güncel, Son Dakika

