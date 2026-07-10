(İSTANBUL)- Silivri Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ikinci oturumunda, veteriner hizmetlerinden imar planlarına, borçlanmadan taşınmaz işlemlerine kadar toplam dokuz gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Silivri Belediyesi'nin temmuz ayı toplantısı Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici yönetiminde gerçekleşti.
Toplantıda söz alan İmar Komisyonu Başkanı Sibel Aydın Işıköndeş, imar kaçakları ve imar transferlerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirterek, araştırmaların tamamlanmasının ardından gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.
Toplantıda, veteriner hizmetlerinde kullanılacak ev hayvanı pasaportu ücretleri, imar planı değişiklikleri, araç kiralama ihaleleri, taşınmazlara ilişkin işlemler, ek ücret tarifesi, belediyeye ait taşınmazların teminat gösterilmesi ve borçlanma yetkisi gibi toplam dokuz gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Son Dakika › Güncel › Silivri Belediye Meclisi'nde 9 Gündem Maddesi Karara Bağladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?