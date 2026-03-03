Silivri Belediyesi, Çevre Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Silivri Belediyesi, Çevre Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor

03.03.2026 09:46  Güncelleme: 10:23
Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda, bakım, onarım, biçim ve ilaçlama çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Yenimahalle, Selimpaşa, Ali Bey, Gümüşyaka, Kavaklı ve Büyükkılıçlı’da farklı noktalarda çalışma yapıldı.

Silivri Belediyesi ekipleri, parklarıyla, yeşil alanlarıyla daha güzel bir ilçe için sahada çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında oyun gruplarında periyodik bakım, ot biçme ve ilaçlama, kent mobilyalarında bakım ve spor sahalarında teknik onarımlar gerçekleştirildi.

Oyun grupları, yeşil alanlar ve spor sahalarında bakım

Belediye ekipleri, çocukların güvenle oynaması amacıyla oyun gruplarında periyodik bakım yaptı. Yeşil alanların sağlığı için ot biçme ve ilaçlama çalışmaları yürütülürken, kent mobilyalarında bakım ve spor sahalarında teknik onarımlar da gerçekleştirildi.

Mahalle mahalle çalışma noktaları

Yenimahalle Şehit Elman Şentürk Parkı'nda bitki form budaması yapıldı. Yeni Mahalle Salkım Sokak'ta sert zemin yabani ot ilaçlaması gerçekleştirildi. Selimpaşa Mahallesi Şehit Aydın Ceylan Parkı'nda bakım çalışması ile salıncak tamiri yapıldı.

Ali Bey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda orta refüj toprak bitki bakımı gerçekleştirildi. Selimpaşa Mahallesi Orta Sokak'ta yeşil alan çim biçimi, Gümüşyaka Mahallesi Konuralp Caddesi'nde çim ve ot biçimi, Ali Bey Mahallesi Göktuğ Parkı'nda bakım çalışmaları yapıldı.

Selimpaşa Mahallesi 3039. Sokak Parkı'nda çim biçimi gerçekleştirildi. Kavaklı Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi arkası çocuk parkında kale direklerinin kaynak tamir işleri tamamlandı.

Ali Bey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda orta refüjde mevsimlik çiçek bakımı, yabani ot temizliği ve çapalama çalışması yapıldı. Gümüşyaka gece pazarı yanında sert zemin tırpan işlemleri gerçekleştirildi. Selimpaşa Mahallesi Ramazan Çelik Parkı'nda bakım çalışması yürütüldü. Büyükkılıçlı Cami bahçesinde çim biçimi yapıldı. Selimpaşa Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde çim biçimi gerçekleştirildi. TOKİ 2 ve 3 çevresinde sert zemin ot biçimi yapıldı.

Kaynak: ANKA

