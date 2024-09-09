Silivri Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocuklara kahvaltı desteği sağlıyor

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun seçim döneminde söz verdiği "Kahvaltı Desteği" projesi hayata geçirildi. Okulların açılmasıyla hazırlanan kahvaltı paketlerinin dağıtımına başlandı.

Silivri Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik başlattığı "Kahvaltı Desteği"projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, Silivri'nin 35 mahallesindeki bin 500 çocuğa Çarşamba ve Pazar günleri kahvaltı paketleri ulaştırılacak. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kahvaltı paketlerinin hazırlandığı alanda paketlerin hazırlanma sürecini inceledi.

Silivri'de sosyal eşitsizlik ve adaleti en aza indirmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, özellikle yoksulluk nedeniyle eğitimden mahrum kalan çocukların ve annelerin yardım isteklerine kayıtsız kalmayacaklarını dile getirdi.

Kahvaltı paketlerinin hazırlık sürecini yerinde inceleyen Başkan Balcıoğlu şöyle konuştu:

"Her zaman söylüyorum, belediyecilik sadece beton, demir, inşaat demek değildir. Belediyecilik annelerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi düşünmek demektir. Evlatlarımızın güne sağlıklı bir şekilde başlamasını düşünmek demektir. Biz bu doğrultuda insan odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben eşitliğe değil adalete inanıyorum. Özellikle annelerimizin feryatlarını duyuyorum. Çocuklarımızın yoksulluktan dolayı okula gidemediklerini, ailelerinin yükünü paylaşmak adına çalışmak zorunda olduklarını ve okullarını terk ettiklerini duyuyorum. Beslenme saati zamanında su içerek açlıklarını bastıran çocukları biliyorum."