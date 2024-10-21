Silivri Belediyesi'nden Örgü Şenliği

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, Evim Atölyem Geliştirme Derneği iş birliği ile Kalepark Sosyal Tesisleri'nde "Büyüklerimize Hürmet, El Emeğine Kıymet" sloganıyla Örgü Şenliği düzenlendi. Şenlikte konuşan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Silivri Belediyesi olarak her zaman üretken, emek veren kadınlarımızın yanındayız ve onların yanında olmaktan da gurur duyuyoruz" dedi.

Silivri Belediyesi, Evim Atölyem Geliştirme Derneği iş birliği ile Örgü Şenliği düzenledi. Şenlikte birçok katılımcı, çeşitli renklerde iplerle diz battaniyesi örerek el becerilerini sergiledi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kadınların toplumun can damarı olduğunu vurgulayarak, "Silivri Belediyesi olarak her zaman üretken, emek veren kadınlarımızın yanındayız ve onların yanında olmaktan da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, gerçekleştirilen proje için "Silivri Birlikte Güzel" anlayışının en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Birlikte çalışarak her şeyin üstesinden gelinebileceğini belirten Başkan Balcıoğlu, "İlçemizdeki bu gönüllü katılım, hepimizin topluma olan aidiyet duygusunu güçlendiren önemli bir adım. Hep beraber Silivri'yi daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.