Silivri\'de Dağıtım Kapıları Açmaya Çalışan 3 Kadın Hırsızlıkla Yakalandı

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Silivri'de girdikleri bir sitede daire kapılarını kartla açmaya çalışırken evde yaşayanlar tarafından fark edilen 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarında toplam 157 evden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu anlaşılan 3 kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Eylül Pazartesi günü Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşandı. 3 Kadın girdikleri apartmanda kart ile daire kapısını açmaya çalışırken evde yaşayanlar tarafından fark edildi. Dairede oturanların kapıya vurması üzerine şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde ve çevresindeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen S.U., E.U., ve N.F. yakalanarak gözaltına alındı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 kadının yapılan sorgulamalarında toplam 157 evden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu anlaşıldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. S.U., E.U. ve N.F. 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' ve 'iki ayrı Evden Hırsızlık' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.