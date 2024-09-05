Silivri'de Dağıtım Kapıları Açmaya Çalışan 3 Kadın Hırsızlıkla Yakalandı - Son Dakika
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Silivri'de Dağıtım Kapıları Açmaya Çalışan 3 Kadın Hırsızlıkla Yakalandı

Silivri\'de Dağıtım Kapıları Açmaya Çalışan 3 Kadın Hırsızlıkla Yakalandı

Silivri'de bir sitede daire kapılarını kartla açmaya çalışırken yakalanan 3 kadın, toplam 157 evden hırsızlık suçuyla kayıtları olduğu tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' ve 'iki ayrı Evden Hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.09.2024 12:33
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Silivri'de girdikleri bir sitede daire kapılarını kartla açmaya çalışırken evde yaşayanlar tarafından fark edilen 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarında toplam 157 evden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu anlaşılan 3 kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Eylül Pazartesi günü Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşandı. 3 Kadın girdikleri apartmanda kart ile daire kapısını açmaya çalışırken evde yaşayanlar tarafından fark edildi. Dairede oturanların kapıya vurması üzerine şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde ve çevresindeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen S.U., E.U., ve N.F. yakalanarak gözaltına alındı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 kadının yapılan sorgulamalarında toplam 157 evden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu anlaşıldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. S.U., E.U. ve N.F. 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' ve 'iki ayrı Evden Hırsızlık' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Dağıtım Kapıları Açmaya Çalışan 3 Kadın Hırsızlıkla Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de Dağıtım Kapıları Açmaya Çalışan 3 Kadın Hırsızlıkla Yakalandı - Son Dakika
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