Silivri\'de ahır yangınında çok sayıda hayvan öldü, besici ve eşi hastaneye kaldırıldı

SİLİVRİ'de ahırda çıkan yangında çok sayıda büyükbaş hayvan, buzağı ve tavuk öldü. Hayvanlarının öldüğünü gören besici ve eşi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Fırın Sokak'ta bulunan bir ahırda çıktı. Ahırdan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken ahırdaki çok sayıda büyükbaş hayvan, buzağı ve tavuk öldü. Bazı hayvanlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından ahıra giren besici ve eşi, hayvanlarının öldüğünü görünce fenalaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.