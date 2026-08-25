Silivri'de Çatı Katında Yangın - Son Dakika
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Silivri'de Çatı Katında Yangın

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Silivri'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, bina tahliye edildi.

Silivri'de bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanta Mahallesi'nde site içerisinde bulunan 5 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden bina sakinleri, apartmanı tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Çatı Katında Yangın - Son Dakika

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