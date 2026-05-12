Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Silivri Konseri'ne Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Valiliği'nin himayesinde yürütülen "Enstrümansız Okul Kalmasın" projesi kapsamında düzenlenen Silivri Konseri'ne katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla Silivri Konseri gerçekleştirildi. Konserin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Balcıoğlu, "Müziğin çocuklarımızın hayatına dokunduğu bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen İstanbul Valiliğimize, Silivri Kaymakamlığımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.