Silivri'de Kar Yağışı Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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Silivri'de Kar Yağışı Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, üç gün boyunca etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesinde 235 araç ve 1250 personel ile hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

19.02.2025 14:16  Güncelleme: 15:19
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçede üç gün boyunca etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunan Başkan Balcıoğlu, 235 araç ve bin 250 vardiyalı personelle sahada olacaklarını belirtti.

Silivri Belediyesi, ilçede üç gün boyunca etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ekiplerin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, kış şartlarına karşı gerekli hazırlıkların tamamlandığını vurgulayarak, "Silivri Belediyesi olarak 235 araç ve bin 250 vardiyalı personelimizle sahadayız. Ana arterler ve mahalle yollarında buzlanmaya karşı önlemlerimizi aldık. Kritik noktalar için bin ton tuz stoğumuz hazır. Vatandaşlarımızdan da dikkatli olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Balcıoğlu, engelli, hamile ve yaş almış vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini belirterek, sürücülerin de kar lastiği ve zincir kullanmaya özen göstermesi gerektiğini söyledi.

Sokak hayvanlarının zorlu hava koşullarında yanlarında olduklarını belirten Bora Balcıoğlu, ekiplerin sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenli olarak mama dağıtımı yapılacağını aktardı.

Başkan Balcıoğlu, ekiplerin sahada olduğunu vurgulayarak, "Hemşehrilerimiz, herhangi bir olumsuzluk durumunda 444 20 47 numaralı belediye hattımızı arayarak 7/24 destek alabilirler. Ekiplerimiz, güvenli bir kış geçirebilmeniz için sahada" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Kar Yağışı Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika

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