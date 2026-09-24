Silivri\'de TEM\'de jandarma aracı otomobille çarpıştı, 3\'ü personel 4 kişi yaralandı

Silivri'de jandarma ekip aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

TEM Bağlantı Yolu Silivri Mezarlığı önünde sürücülerinin ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen jandarma ekip aracı ile otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan jandarma ekip aracı park halindeki iki araca vurarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3'ü jandarma personeli 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.