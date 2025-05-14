Silivri'de Temsili Askerlik İçin Kına Gecesi Düzenlendi

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde (EYKOM), "temsili askerlik" görevine uğurlanacak özel gençler için kına töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da gençleri temsili askerlik görevleri öncesinde makamında ağırladı.

Silivri Belediyesince, askerlik görevini temsili olarak yapacak gençler için EYKOM'da kına gecesi düzenlendi. Törene Silivri Belediye Meclisi üyeleri ile Silivri Askerlik Şubesi Başkanı Umut Metin de katıldı. Tören sonunda özel bireylere ihtiyaç duyacakları malzemelerin yer aldığı asker çantaları verildi.

Temsili askerlik uygulaması kapsamında bir günlüğüne askerlik görevini yerine getirecek gençler, Belediye Başkanı Balcıoğlu ile bir araya gelerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Balcıoğlu, "Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezimizde eğitim alan kıymetli çocuklarımızı, temsili askerlik görevleri için büyük bir gururla uğurluyoruz. Onların heyecanını ve mutluluğunu paylaşmak bizim için çok değerli" dedi.