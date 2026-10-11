Silivri'de yaklaşık 1000 motosikletli anma sürüşünde ceza artırımı istedi - Son Dakika
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Silivri'de yaklaşık 1000 motosikletli anma sürüşünde ceza artırımı istedi

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Silivri\'de yaklaşık 1000 motosikletli anma sürüşünde ceza artırımı istedi
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Silivri'de motosiklet kazalarında ölen sürücüler için düzenlenen anma sürüşünün ikincisine yaklaşık 1000 motosikletli katıldı. Selimpaşa'dan Motorcu Anıt Heykeli'ne süren katılımcılar, trafik cezalarının caydırıcılığının artırılmasını istedi.

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, – TRAFİK kazalarında motosiklet kazalarında hayatını kaybeden sürücüler anısına düzenlenen 'Motosiklet Üzerinde Vefat Etmiş Sürücüleri Anma Sürüşü' nün bu yıl ikincisi yapıldı. Silivri Motosiklet Kulübü ev sahipliğinde, Free Wheels Motosiklet Kulübü organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, trafik güvenliğine dikkat çekilerek, cezaların caydırıcılığının artırılması çağrısı yapıldı.

Etkinlik kapsamında motosiklet sürücüleri saat 11.30'da Selimpaşa Dinlenme Tesisleri'nde biraraya geldi. Burada toplanan motosikletliler, saat 12.00'de Silivri'deki Motorcu Anıt Heykeli'ne toplu sürüş gerçekleştirdi. Türkiye'nin farklı illerinden motosiklet sürücülerinin bulunduğu etkinliğe, yaklaşık 1000 motosikletlinin katıldığı öğrenildi.

'BİR İNSAN HAYATININ KARŞILIĞI 2 SENE OLAMAZ'

Etkinlikte konuşan avukat İyaz Çimen, "Trafik kazalarında verilen cezaların artırılması gerektiğini belirten Çimen, " Bugün vefat eden motosikletli kardeşlerimiz için düzenlediğimiz sürüşümüzün 2'nci yılı.Geçen sene bunun ilkini düzenlemişti bu sene ikincisini yapıyoruz.Onların anısına düzenliyoruz bunu. Düzenleyici kulüplerimizden Özkan Bey ve Mustafa Bey'in öncülüğünde düzenliyoruz. Türkiye genelinde de buraya katılım var. Beklentimizin üzerinde yaklaşık bin motoru geçen bir katılım oldu buraya. Bizim burada temel maksadımız şu. Şu an gündemde de sıklıkla gördüğümüz üzere trafikte gerçekleşen kazalarda tutuklulukla ilgili problem yaşıyoruz. Trafikte herhangi bir kaza gerçekleştiğinde bu 'Taksir' olarak sınıflandırılıyor ve şu anda suçun alt sınırı 2 sene. Bir insan hayatının karşılığı 2 sene olamaz. Ceza Kanunu düzenlendiiği zamanki infaz hukukuyla günceldeki infaz hukuku arasında bir farklılık var. Bu gelişmelerden ötürü de alt sınırı 2 sene olan bir cezanın kapalı cezaevinde geçirilme süresi çok düşük.Trafikte insanlar dikkatsizliklerini ya da telefonla oynama gibi durumları azaltarak kazaların önün geçmeyi hedefliyoruz. Temel bekletimizi cezaların artırılşması yönünde" dedi.

'TRAFİK CEZALARININ CAYDIRICILIĞI ARTIRILMALI'

Free Wheels Motosiklet Kulübü Başkanı Mustafa Candan, "Bugün burada vefat edne dostlarımızı anmak için toplandık. Amacımız sadece dostlarımızı anmak değil trafik cezalarına ve trafik düzenine dikkat çekmek. Trafik kazalarında caydırıcılığın düşük olduğunu biliyoruz. O yüzden dostlarımızı vefat ediyor ve kazaya karışanlar serbest bırakılıyorlar. Bu şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'SİNYAL VERMEK AYNAYA BAKMAK BU KADAR ZOR DEĞİL'

Silivri Motosiklet Kulübü Başkanı Özkan Kandemir ise "Bu sürüşe ev sahipliği yapmanın onurunu ve şerefini yaşıyoruz. Mustafa kardeşimin dediği, gibi sadece anmak değil, birşeylere dikkat çekmek için buradayız. Buradan herkese özellikle söylemek istediğim birşey var. Araç kullanan arkadaşlarım, abilerim, ablalarım; telefonunuza baktığınızın onda biri kadar aynaya bakın. Telefonunuzda ne olmuş, ne bitmiş diye kontrol ettiğiniz kadar araç kullanırken çevrenizde neler olup bittiğine dikkat edin. Sinyal vermek, aynaya bakmak ve çevreyi kontrol etmek bu kadar zor değil. Her aracın sinyalleri var lütfen onları kullanın; aynbalaır kullanın. gözlerini etrafa bakmak için kullanın" dedi. Biz çok birşey istemiyoruz. Herkesten trafikte daha dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.Etkinlik, motosiklet kazalarında hayatını kaybeden sürücülerin anılması ve trafikte güvenli sürüş bilincinin artırılması çağrısıyla sona erdi.

Kaynak: DHA
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