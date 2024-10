Silivri\'de Yeni Bir Park Daha Açıldı

Güncel

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hacı Cemil Umuç Sokak'taki Birlik Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Başkan Balcıoğlu, parkın birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olacağını vurguladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Birlik Parkı açılışını yaptı. Başkan Balcıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde bin 400 metrekarelik alana inşa edilen parkın 620 metrekare yeşil bir alana sahip olduğunu ifade etti. Ağaçlarla donatılan parkta çocuklar için 190 metrekareden oluşan çift kuleli oyun alanı olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, parkta spor alanlarının da unutulmadığını, 250 metrekarelik çift potalı basketbol sahası ve 50 metrekarelik fintess alanının bulunduğunu aktardı.

"Silivri'deki her çocuk, eşit imkanlara sahip olacak"

Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile, İstanbul'u her alanda öncü ve güçlü bir şehir haline getirmek için durmaksızın çalışacaklarını vurguladı. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunu kutlayan Başkan Balcıoğlu, "Silivri'yi ve İstanbul'u daha iyi yarınlara taşımak için aynı azim ve kararlılıkla üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah, bir daha İstanbul'a ve aziz vatanımıza işgal günleri yaşatmasın. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu kutlu olsun. Bir şehirde yaşayan her bireyin, özellikle çocukların yeşil alana sahip olma hakkı vardır. Bizim görevimiz de bu hakları en iyi şekilde onlara sunmaktır. Silivri'deki her çocuk, eşit imkanlara sahip olacak; adil olacak ve yeşil alanlarda büyüyecek. Biz de bu düsturla, sizlere efendilik yapmaya değil, hizmet etmeye geldik. Bu şehri, sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda yönetmek için buradayız. Her kararı sizlerle birlikte alıyoruz; çünkü Silivri'yi birlikte yönetmek, birlikte geleceğe taşımak, bizim en büyük hedefimiz" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, Birlik Parkı'nın Silivri'de hayata geçirdikleri projelerin yalnızca bir başlangıç olduğunu belirtti. Değirmenköy, Selimpaşa, Yeni Mahalle ve Kavaklı bölgelerinde toplam 9 yeni park projesinin yapımının sürdüğünü, Beyciler, Çeltik, Değirmenköy, Selimpaşa, Gümüşyaka ve Piri Mehmet Paşa Mahallelerinde 7 yeni projenin daha bulunduğunu açıkladı. Silivri'ye toplamda 23 park ve yeşil alanın kazandırılacağını belirten Balcıoğlu, gençler için de 18 spor sahası hedeflediklerini, 8 yeni saha inşa ederken 10 sahayı da yenileyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Erdal Demirkapan ise belediye ile iş birliği içerisinde Silivri'ye hizmet edeceklerini vurgulayarak, "Saygıdeğer Belediye Başkanımıza, talebimiz üzerine parkımızı yenileyip halkımızın hizmetine sunduğu için teşekkür ederim" dedi