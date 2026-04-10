Silopi\'de Kadınlardan Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama

10.04.2026 21:41
Silopi'deki ADEM-1 kadınları, Polis Haftası için polis ekiplerine pasta ve hediye ile sürpriz yaptı.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM-1) faaliyet yürüten kadınlar, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla görevi başındaki polis ekipleri için sürpriz kutlama yaptı.

ADEM-1 Koordinatörü Aylin Ökten ve merkezde faaliyet yürüten kadınlar, ilçe girişindeki güvenlik noktasına giderek polis ekiplerinin gününü kutladı.

Kadınlar, beraberlerinde getirdikleri, üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü logosu bulunan pastayı polis ekiplerine verdi.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen polis ekipleri, daha sonra pastayı keserek ziyaretlerinden dolayı kadınlara teşekkür etti.

Ökten, yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladıklarını belirterek, emniyet mensuplarını bu özel günde unutmadıklarını göstermek istediklerini söyledi.

Ökten, "Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan emniyet teşkilatımızın her bir ferdine şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ökten ve beraberindekiler daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut'u makamında ziyaret etti, polis haftasını kutladı.

Kadınlar, Yakut'a el sanatları kursunda filografi sanatıyla hazırladıkları polis teşkilatı logolu tablo hediye etti.

İlçe Emniyet Müdürü Yakut, ziyaretlerinden dolayı kadınlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
