Silopi ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.
Silopi Kaymakamlığı tarafından bir otelde düzenlenen iftar programına, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
İftarın ardından şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Silopi Kaymakamı Cihat Koç, kapılarının her daim kendilerine açık olduğunu belirtti.
Son Dakika › Güncel › Silopi'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi - Son Dakika
İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, tarımsal girdi fiyatlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, seçimlerden sonra fiyatların aynı kalıp kalmayacağını kimsenin öngöremediğini söyledi. Kayalar, çiftçilerin sorunlarına değinerek, et fiyatlarındaki yüksekliğin iktidarın yanlış politikalarından kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, Yozgat'ta Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde uzayan ucuz kıyma kuyruğuna da değinen Kayalar, devletin ucuz et vermediğini ve halkın sırtından yine kar ettiğini belirtti.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Seyitgazi ilçesinde yapımı süren Kırka Entegre Sağlık Merkezi'nin haziran ayının sonunda tamamlanarak hizmete açılacağını bildirdi. Merkezde 3 aile hekimi, acil birim, morg, gasilhane, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, röntgen odası ve laboratuvar bulunacak.
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Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en çok satan klasik müzik albümü olan 'Vivaldi: The New Four Seasons' ile giren müzisyen Nigel Kennedy, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Kennedy, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda 'Heart and Soul' konseriyle sahne alacak. Keman virtüözü Kennedy, farklı müzik türlerini bir araya getirerek geniş bir hayran kitlesine sahip. Konserde Johann Sebastian Bach'ın eserlerinin yanı sıra Krzysztof Komeda ve Ryuichi Sakamoto'nun parçalarını ve kendi bestelerini seslendirecek.
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