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Silopi'de trafik parkuruna Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in adı verildi - Son Dakika
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Silopi'de trafik parkuruna Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in adı verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında çocuklar için kurulan trafik parkuruna, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in adı verildi. Açılış töreninde çocuklar, akülü araçlarla parkurda sürüş deneyimi yaşadı ve trafik polisleri tarafından trafik bilinci kazandırıldı. Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

Silopi\'de trafik parkuruna Şehit Polis Memuru Fethi Sekin\'in adı verildi
11.01.2024 - 20:00,
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Silopi'de açılan trafik parkuruna Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in adı verildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile çocuklar için kurulan trafik parkuruna, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in adı verildi.

Silopi Genç Girişimciler Derneği'nce hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Trafikte Güvendeyim Projesi" için Sait Uysal Anaokulunda açılış töreni yapıldı.

Proje çerçevesinde hazırlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkına İzmir Adliyesi'ne yönelik 4 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli polis memuru Fethi Sekin'in ismi verildi.

Törenin ardından açılışı yapılan Şehit Fethi Sekin Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar, akülü araçlara binerek parkurda sürüş deneyimi yaşadı. Trafik polisleri, parkurda yönlendirdikleri çocuklara trafik bilincini kazandırdı.

Projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, "Öğrencilerimizin trafik eğitimlerini daha rahat alabilmeleri için okulumuzun bahçesinde trafik parkuru oluşturuldu. Bu sayede öğrencilerimiz bu parkurda trafik eğitimlerini alıp trafiğe bir-sıfır önde başlayacaklardır" dedi.

Dernek Başkanı Mustafa Dündar da, anaokulu ve ilkokul çağındaki öğrencilerin trafik bilincini aşılamak için parkı açtıklarını söyledi.

Öğrenci velisi Tefik Kunur ise, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımızın hem yaya geçidi, hem trafik kuralları ve işaretlerini öğrenmesi, gerçekten de bizi çok mutlu etti. Etkinliğe katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törene, Kaymakam Cihat Koç, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Silopi'de trafik parkuruna Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in adı verildi - Son Dakika


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