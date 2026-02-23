Silopi\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde odunlukta başlayan ve yanındaki minibüse sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Üçağaç köyünde bir odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın, kısa sürede yakınında bulunan minibüse sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Odunluk ve minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),