Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine bölgeye giden Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, 2 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve 30 personelin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında, 9 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Silvan'da Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?