Simge Sağın Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Konser Verdi
Şarkıcı Simge Sağın, Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında hayranlarıyla buluştu.
Şarkıcı Simge Sağın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Yeşilyurt ilçesindeki 100. Yıl Kent Parkı'ndaki alanda düzenlenen konserde sahne alan şarkıcı Simge, hayranlarıyla buluştu.
Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu.
Katılımcılar da telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.
Festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları devam ediyor.
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