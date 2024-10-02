Sinan Ateş Davasında Gergin Anlar - Son Dakika
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Sinan Ateş Davasında Gergin Anlar

Sinan Ateş Davasında Gergin Anlar

Dava öncesi Suat Kurt, CHP liderine hakaret etti. Duruşma sırasında tartışmalar yaşandı.

02.10.2024 14:27
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HABER: MEHMET OFLAZ/ ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında, tutuklu sanık Suat Kurt duruşma başlamadan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e küfür ve hakaret etti. Konuya ilişkin savunma yapan Suat Kurt'un avukatı Fuat Saatçiolu, "Sabah yaşanan Suat Kurt olayı medyaya ve sosyal medyaya düştü. Ben müvekkilimle görüşürken jandarma araya girdi. Jandarma gereğinden fazla müdahale etti. Bununla ilgili herhangi bir tutanak olmaması gerekir. Suat'la benim aramdaki bir konuşmaydı" diye konuştu. Saatçioğlu'nun beyanının ardından duruşmaya ara verildi. Ara sırasında tutuksuz sanık Zekeriya Asarkaya ile müştekilerden biri arasında yumruklaşma yaşandı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediliyor. Duruşmaya sanıklar, müşteki Sinan Ateş'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Bugün sabah duruşma başlamadan önce tutuklu sanıklardan Suat Kurt'un avukatı müvekkiliyle görüşmek istedi. Jandarma ekipleri görüşmeye izin vermeyerek, "Mahkeme heyetinden izin almanız gerekir" dedi. Bunun üzerine Kurt, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, küfür ve hakaretlerde bulundu. Jandarma ekipleri Kurt'u duruşma salonundan çıkardı. Mahkeme heyeti geldikten sonra Kurt'un avukatı heyetten görüşme talebinde bulundu ve görüşmeye izin verildi.

"Suat Kurt yanlış sevk maddelerinden yargılanıyor"

Duruşmada Kurt'un avukatları da esas hakkında mütalaaya karşı savunma yaptı. Kurt'un avukatı Fuat Saatçiolu, "Sabah yaşanan Suat Kurt olayı medyaya ve sosyal medyaya düştü. Ben müvekkilimle görüşürken jandarma araya girdi. Jandarma gereğinden fazla müdahale etti. Bununla ilgili herhangi bir tutanak olmaması gerekir. Suat'la benim aramdaki bir konuşmaydı" diye konuştu. Saatçioğlu, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Suat'ın yaptığı iş keşif, gözcülük. Bu fonksiyonel etki arz etmeyen bir şey yok. Sadece Doğukan Çep'e Sinan Ateş'in camiye gittiğini bildiriyor, o da Eray Özyağcı'ya haber veriyor. Artık Eray biliyor, Suat gitse de cinayet işlenecek. Suat'ın verdiği tek değerli bilgi, Sinan Ateş'in camiye gittiği. Cinayeti engelleyebilir miydi? İki yolu var. Biri manevi, ikna etme; diğeri fiziksel. Eray'ın Doğukan'ı nasıl rol model saydığını gördük, 'Abim' diyor. Suat, 'Dur', Doğukan 'Vur' dese veya Doğukan, 'Vazgeçtim, dönün', Suat, 'Hayır, vuralım' deseydi; Doğukan'a bu kadar bağlı olan Eray hangisini dinlerdi? Kaldı ki, Suat, Eray'ın orada olduğunu ve cinayetin işleneceğini bilmiyor ve olay yerinde de değil. Bilmediği konuyu engelleme şansı yok. Suat'ın beraatını düşünmüyorum, ama yanlış sevk maddelerinden yargılanıyor."

Duruşma arasında tartışma

Saatçioğlu'nun beyanının ardından duruşmaya ara verildi. Ara sırasında tutuksuz sanık Zekeriya Asarkaya ile müştekilerden biri arasında yumruklaşma yaşandı. Olayın dün başladığı, dün verilen bir ara sırasında eski ocak başkanı olduğunu söyleyen bir kişi ile yanındaki kişinin Zekeriya Asarkaya'ya "Evine geleceğiz" dediği, bugün o şahsı gören Asarkaya'nın da, "Benim durumumu bütün Türkiye öğrendi. Evde aile var, gelecekse annesini de alsın gelsin" dediği, bunun üzerine o şahsın Asarkaya'yı, Asarkaya'nın da onu yumrukladığı öğrenildi. Polis, olaya müdahale etti ve ardından da tutanak tuttu.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Sinan Ateş, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

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