Sinanpaşa\'da uyuşturucu operasyonunda gözaltındaki 8 şüpheliden 2\'si tutuklandı

Sinanpaşa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltındaki 8 şüpheliden 2'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adreslerdeki aramada uyuşturucu emdirilmiş 3 peçete ele geçirilirken, 5 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 3 peçete ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i savcılıktan serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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