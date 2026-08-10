Sincan'da Kuyumcudan Hırsızlık: 580 Bin Lira Dilezik Çalındı - Son Dakika
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Sincan'da Kuyumcudan Hırsızlık: 580 Bin Lira Dilezik Çalındı

Sincan\'da Kuyumcudan Hırsızlık: 580 Bin Lira Dilezik Çalındı
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Sincan'da kuyumcu dükkanından 580 bin lira değerinde 3 bilezik çalan şüpheli, esnaf tarafından yakalandı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde kuyumcu dükkanından 3 bilezik çalan S.T., işyeri çalışanları ve çevredeki esnaf tarafından yakalandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30'da ilçeye bağlı Buhara Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Eşine bilezik alma bahanesi ile dükkana giren S.T., dükkan sahibinden 3 bilezik istedi. Dükkan sahibinin boşluğundan faydalanan S.T., yaklaşık 580 bin lira değerindeki 3 bileziği alıp, kaçtı. Şüpheli kaçarken önce dükkan kapısına çarptı. Daha sonra caddede dükkan sahipleri ile kovalamaca yaşayan S.T., üst sokakta bulunan apartmanın istinat duvarından atlamasının ardından yakalandı. S.T., esnafın çağırdığı polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'İHTİYACIM OLDUĞU İÇİN ÇALDIM'

Dükkan sahibi Tolga Koçak, S.T.'nin önceki hafta da bilezik fiyatlarını sormak için iş yerine geldiğini belirterek, "Bu adam cuma günü bizim dükkanımızda geldi. Gram altın alacağını söyledi. Fiyatını sordu. Hatta daha önce gelip 'fiyat yükseldi mi?' diye sordu. Biz de, 'evet fiyat yükseldi' deyince almadan gitti. Muhtemelen yine hırsızlık yapacaktı ama dükkan kepenkleri kapalı olduğu için bıraktı gitti. Bugün de gelmiş ve bilezikleri sormuş. Çalışanımız elinde bilezikleri tutarken boşluğuna denk getirip 3 tane bileziği elinden alıyor, kaçarak gidiyor. Arkasından sağ olsun mahalledeki arkadaşlar ve personelimiz gitmiş zaten. Sağ olsunlar mahalleli, duyanlar da adamı kovalamışlar. En son 100 metre yukarıda adamı yakaladık. Kendisine 'neden hırsızlık yapıyorsun' diye sorduk. O da bize, 'Çalıştığım para yetmiyor' dedi ama karakolda baktılar sigorta girişi yok. Muhtemelen çalışmıyor yani. Ayrıca bizden önce de çevremizdeki kuyumculara altın fiyatlarını soruyormuş. Bileziklerin toplam değeri 580 bin lira civarında" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sincan'da Kuyumcudan Hırsızlık: 580 Bin Lira Dilezik Çalındı - Son Dakika

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