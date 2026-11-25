Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na gönderdiği yeni astronot ekibi hedefe ulaştı.

Xinhua'nın haberine göre, Çinli taykonotlar Tang Hongbo ve Vu Yi ile Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali'yi taşıyan Şıncou-24 uzay mekiği, istasyonun çekirdek modülüne kenetlendi.

Yaklaşık 3,5 saat süren yolculuğun ardından istasyona ulaşan astronotlar, mekikten modüle geçerek uzay istasyonuna girdi.

Astronotları taşıyan Şıncou-24 uzay mekiği, Long March 2F roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Yeni ekip, Şıncou-23 mekiğiyle 24 Mayıs'ta istasyona gönderilen ve 6 aydır görev yapan ekipten görevi devralacak.

Çin'in uzay seferlerinde ilk yabancı astronot

Yükleme uzmanı olarak sefere katılan 40 yaşındaki Ali, Çin'in insanlı uzay programında yer alan ilk yabancı astronot ve Dünya yörüngesine çıkan ilk Pakistan vatandaşı oldu.

Uzay mekiğinin pilotluğunu üstlenen 51 yaşındaki Tang Hongbo, 2021'deki "Şıncou-12" ve 2023'teki "Şıncou-17" görevlerinde Tiengong uzay istasyonunda görev yapan taykonot ekibi içinde yer almıştı.

Uçuş mühendisi olarak görev yapan 39 yaşındaki Vu Yi ise ilk kez insanlı uzay görevine katılıyor.

Pakistan ile Çin'in uzay işbirliğinde yeni dönem

CMSA ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) arasında Şubat 2025'te imzalanan anlaşmayla, bir grup Pakistanlı astronotun seçilerek uzay görevi için Çin'de eğitilmesine karar verilmişti.

CMSA, nisanda yaptığı açıklamada, Pakistanlı adaylar Muhammed Zişan Ali ve Hürrem Davud'un astronot eğitiminde farklı aşamalardaki seçmelerde başarılı olduğunu ve Çin'de uzay uçuşu eğitimi almaya hak kazandığını, sonraki aşamada uzay uçuşu eğitimi görecek adaylardan birinin Çin'in uzay istasyonuna düzenleyeceği insanlı sefere katılacağını bildirmişti.

Şıncou-24 ekibiyle uzay istasyonuna ulaşan Pakistanlı Ali, buradaki görev değişiminin ardından, halen istasyonda görev yapan Şıncou-23 ekibiyle Dünya'ya dönecek.

Çinli taykonot uzayda 1 yıl kalacak

Öte yandan, 6 aydır uzay istasyonunda görev yapan Şıncou-23 ekibinden taykonot Cu Yangcu, yeni ekiple görevini sürdürecek ve uzay istasyonunda 1 yılı tamamlayacak.

Cu, uzun süreli uzay seferlerinin insan bedenine etkilerini inceleyen araştırmanın deneği olacak.

Uzayda uzun süreli kalmak, düşük yer çekimi ve radyasyon nedeniyle insan bedeninde kemik yoğunluğunun azalması, kas kaybı, uyku bozukluğu, fiziksel ve psikolojik yorgunluk gibi etkilere yol açabiliyor.

Mir Uzay İstasyonu'nda 1994-1995 yıllarında 437 gün (yaklaşık 14 ay) kalan Rus kozmonot Valeri Polyakov, halen uzayda en uzun kalış rekorunu elinde bulunduruyor.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik ekibin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.