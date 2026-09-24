Sinemaseverler bu hafta Avengers Endgame dahil 10 yeni filmle buluşuyor - Son Dakika
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Sinemaseverler bu hafta Avengers Endgame dahil 10 yeni filmle buluşuyor

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Sinema salonlarında bu hafta 10 yeni film vizyona girecek. Kadrosunda Scarlett Johansson, Chris Evans ve Robert Downey Jr'ın yer aldığı Avengers Endgame, Thanos'un yıkımını geri almak için bir araya gelen üyeleri konu ediniyor.

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona 10 film vizyona girecek.

Scarlett Johansson, Chris Evans, Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Brie Larson, Jeremy Renner, Josh Brolin, Karen Gillan, Tom Holland, Katherine Langford, Tessa Thompson ve Dave Bautista'nın rol aldığı "Avengers: Endgame" izleyiciyle buluşacak.

Aksiyon ve macera türündeki film, Thanos'un evrenin yarısını yok etmesinin ardından hayatta kalan Avengers üyelerinin, bu yıkımı geri almak için son bir umutla yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor.

Fedakarlık, dostluk, kayıp ve kapanış temalarını, Marvel Sinematik Evreni'nin uzun soluklu hikayesini tamamlayan epik bir finalle ele alan filmin yönetmen koltuğunda Anthony Russo ve Joe Russo oturuyor.

"İsyan"

Jason Statham'ın başrolünde oynadığı "İsyan", milyarder patronunun cinayetiyle haksız yere suçlanan eski polis Cole Reed'in adını aklamak ve uluslararası bir komployu ortaya çıkarmak için verdiği amansız mücadeleyi anlatıyor.

Annabelle Wallis, Adrian Lester, Arnas Fedaravicius ve Roland Moller'in de oynadığı aksiyon ve gerilim yüklü filmi, Jean-François Richet yönetti.

"Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen"

Emilia Jones ve Nick Robinson'un başrollerini paylaştığı "Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen" romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Tom Dean ve Mac Eldridge'nin birlikte yönettiği film, genç bir çift olan Charlie ile Harper'ın, yeni bir şehirde birlikte bir hayat kurma mücadelesini ele alıyor.

"Damat Mektebi"

Sermiyan Midyat, Algı Eke, Cezmi Baskın ve Mustafa Kırantepe'nin başrollerinde oynadığı "Damat Mektebi" yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Hakan Kurşun'un yönetmenliğini üstlendiği film, köydeki genç erkeklerin evlenebilmesi için kurulan bir okula ve yaşanan eğlenceli olaylara odaklanıyor.

"Üç Harfliler: Mühür"

Mert Uzunmehmet'in çektiği haftanın yerli korku filmi "Üç Harfliler: Mühür", bir falcının sırlarla dolu bir konakta yaşayan bir kadın ve ailesinin çekildikleri karanlığa çözüm bulmaya çalışmasını anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Shea Wageman'ın filmi "Kahraman Köpek Charlie", uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra kazandığı olağanüstü güçleri, dünyayı tehdit eden kedi Puddy'ye karşı sevdiklerini korumak için kullanmasını konu ediniyor.

Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Slovakya ortak yapımı "Kristal Gezegen: Yeni Dünya", yakın zamanda kolonileştirilen yeni bir dünyada geçen bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Hans Christian Andersen'in dünyaca ünlü Karlar Kraliçesi masalından esinlenen Norveç yapımı anime film "Kartopu Oyunları", en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için Kuzey Işıkları'nın izinde bir yolculuğa çıkan cesur Gerda'nın hikayesini odağına alıyor.

Rusya yapımı "Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri", ölümsüz Drybone ile cesur savaşçı Barbara'nın evlilik hazırlıkları sırasında gelişen sihirli ve macera dolu olayları konu ediniyor.

Haftanın bir diğer Rus anime filmi "Kediler Firarda: Mısır Operasyonu", Hermitage'taki olayların iki yıl sonrasında Maurice, Vincent ve Cleopatra'nın yeni bir maceraya atılma isteğini anlatıyor.

Kaynak: AA
Scarlett JohanssonRobert Downey JrKültür SanatChris EvansSinemaGüncelSon Dakika

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