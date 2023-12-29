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Singapur Başbakanı Deepfake Videolarına Karşı Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Singapur Başbakanı Deepfake Videolarına Karşı Uyarıda Bulundu

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, sosyal medya platformlarında kripto yatırımı teşvik ettiği iddia edilen deepfake videoların ortaya çıkmasının ardından halkı, deepfake videolara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Başbakan Lee, yapay zeka teknolojisi kullanılarak üretilen sahte videoların, gerçek görüntülerle karıştırılarak çok ikna edici hale getirildiğini belirtti ve halkı bu tür dolandırıcılık videolarına itimat etmemeleri konusunda uyardı.

Singapur Başbakanı Deepfake Videolarına Karşı Uyarıda Bulundu
29.12.2023 - 12:57,
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Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, sosyal medya platformlarında "kripto yatırımı teşvik ettiği" deepfake videoların ortaya çıkmasının ardından halkı, deepfake videolara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

The South China Morning Post'un haberine göre, Lee, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, kendisi hakkında "kripto para birimi dolandırıcılığını teşvik ettiği" pek çok videonun sosyal medya platformlarında dolaştığını bildiğini kaydetti.

Videolarda, Başbakan Yardımcısı Lawrence Wong'un da hedef alındığını belirten Lee, "Dolandırıcılar, seslerimizi ve görüntülerimizi taklit etmek için yapay zeka (AI) teknolojisini kullanıyor." ifadesini kullandı.

Lee, resmi etkinliklerden alınan gerçek görüntülerle hiç söylemediği şeyleri söylediğini iddia eden, çok ikna edici ancak sahte videolar üretildiğini belirtti.

Başbakan Lee, "Yatırımlardan garantili getiri veya hediye vadeden bu dolandırıcılık videolarını görürseniz, lütfen itimat etmeyin." diyerek halkı deepfake videolara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: AA
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